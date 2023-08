Probabili formazioni Udinese-Frosinone, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Frosinone, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera, dopo la netta sconfitta casalinga subita all’esordio contro la Juventus, vuole assolutamente rialzare la testa davanti ai propri tifosi regalando loro una gioia. La compagine gialloblù, invece, spera di strappare i primi punti del suo campionato su un campo difficile come quello dell’Udinese Arena. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 2 settembre e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, che garantirà anche lo streaming. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori Andrea Sottil ed Eusebio Di Francesco.

Le probabili formazioni di Udinese-Frosinone

UDINESE – Sottil è costretto ad affidarsi ad una nuova coppia d’attacco composta da Thauvin e Lucca, che è in vantaggio su Success per una maglia da titolare. A centrocampo Samardzic va verso la conferma insieme ad Ebosele, Walace, Lovric e Zemura.

FROSINONE – Tra i pali torna Turati dalla squalifica, davanti a lui dovrebbero esserci Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. Il principale ballottaggio riguarda il reparto offensivo, con Baez ancora favorito sul georgiano Kvernadze.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Ballottaggi: Lucca 55% – Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cheddira, Caso

Ballottaggi: Baez 55% – Kvernadze 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –