Probabili formazioni Monza-Sassuolo, diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023. In casa, la squadra di Palladino è reduce da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite. Brutto momento per i neroverdi, che arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato. Appuntamento domenica 22 gennaio alle ore 15. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Petagna

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Rovella, Donati, Mota

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Alvarez, Laurenté

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Muldur, Consigli, Pinamonti