Probabili formazioni Monza-Inter, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Inter, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Nuovo impegno per i nerazzurri, che sfidano per la prima volta i brianzoli in un inedito derby lombardo. Punti salvezza in palio per i padroni di casa, per la zona Champions al momento per quanto riguarda gli ospiti. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 7 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Palladino e Inzaghi.

QUI MONZA – Dany Mota titolare in attacco insieme a Caprari, Carlos Augusto inamovibile a sinistra. In mezzo alla difesa potrebbe tornare finalmente Pablo Marì dal 1′.

INTER – Infortunato Brozovic, lo rileva Mkhitaryan. In avanti ballottaggio serrato, Lautaro dovrebbe tornare titolare e potrebbe fargli spazio Dzeko, anche se in un gran momento di forma.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Mota

Ballottaggi: Mota 60% – Petagna 40%, Ciurria 55% – Birindelli 45%, Marì 60% – Caldirola 40%.

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi.

QUI INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

Ballottaggi: Lautaro 60% – Dzeko 40%, Dumfries 60% – Darmian 40%.

Indisponibili: Brozovic

Squalificati: –