Fiorentina-Sassuolo, Italiano: “I rivali possono mettere in difficoltà chiunque. I tifosi ci caricano”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Affrontiamo una squadra che è in grado di creare difficoltà a chiunque. Ci sono calciatori molto talentuosi, allenati da un bravo tecnico. Nella scorsa stagione non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, questa volta cercheremo di fare qualcosa di più. Ovviamente andremo in campo per vincere. Il tifo dei nostri sostenitori ci dà una carica in più e proveremo a sfruttarlo a nostro vantaggio. Domani vogliamo farli felici”.

L’allenatore dei gigliati si è soffermato anche sui singoli: “Stiamo aspettando Nico Gonzalez a braccia aperte. Finora ha fatto pochi allenamenti con il resto dei compagni, ma sta bene. Per quanto riguarda l’esordio di Bianco, lui è un calciatore che è stato sempre considerato un componente della rosa della prima squadra. Ha avuto la possibilità di imparare molto in questi mesi e si è guadagnato l’occasione di partire titolare. Siamo molto contenti, valuteremo se schierarlo dall’inizio anche domani.