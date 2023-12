Probabili formazioni Monza-Genoa: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Genoa, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U-Power Stadium da una parte i brianzoli in lotta per le zone europee ma un po’ claudicanti nelle ultime giornate, dall’altra i rossoblù che cercano punti salvezza e che fin qui sono in linea con gli obiettivi stagionali. Chi vincerà? Appuntamento domenica 10 dicembre alle ore 15 con diretta su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Raffaele Palladino e Alberto Gilardino.

MONZA – Palladino ripropone la punta pesante Colombo, Colpani trequartista insieme a Mota. Sugli esterni Ciurria e Kyriakopoulos.

GENOA – Retegui titolare, per Gudmundsson Gilardino spera, ma più probabile rivedere Messias. Squalificato Malinovskyi, in mezzo al campo c’è Thorsby.

Le probabili formazioni di Monza-Genoa

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Izzo, Caprari, Vignato

Squalificati: Gomez

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bani, Ekuban, Strootman, Gudmundsson (in dubbio)

Squalificati: Malinovskyi