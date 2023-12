Inter-Udinese 4-0, Cioffi: “Inammissibili i sei minuti di blackout nel primo tempo, voltiamo pagina”

“Mi dispiace che il risultato si sia sbloccato su un episodio che non commento e discuto, ma è inammissibile poi i sei minuti di sbandamento totale. Lo dobbiamo accettare e rifarei la scelta di aspettare bassi una squadra con cui ad oggi non possiamo metterci al pari”. Queste le parole di Cioffi dopo il ko esterno contro l’Inter per 4-0. “Abbiamo provato a farli palleggiare e ci stavamo riuscendo, poi quando si stavano innervosendo c’è stato il rigore e lì siamo stati ingenui a cercare subito di pareggiare. Ora voltiamo pagina e guardiamo avanti“.