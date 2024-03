Probabili formazioni Napoli-Atalanta: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Scontro diretto tra chi insegue un piazzamento Champions: quasi una chimera per gli azzurri, che però ci credono, momento di flessione invece per la Dea e bisogna uscirne quanto prima. Chi riuscirà a vincere? La partita è in programma alle 12.30 di sabato 30 marzo allo stadio Maradona e sarà visibile su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Francesco Calzona e Gian Piero Gasperini.

NAPOLI – Osimhen non è al meglio, Raspadori favorito in attacco. Traoré titolare, Zielinski ancora dalla panchina.

ATALANTA – Problema muscolare per De Ketelaere, è da valutare e a rischio. In avanti allora Scamacca e Lookman favoriti per giocare dal 1′.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Traore 60% – Zielinski 40%

Indisponibili: Osimhen

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: De Roon 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Rossi

Squalificati: –