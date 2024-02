Highlights Trento-Treviso 82-85: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 74

Treviso vince su Trento in trasferta, in un match finito 82-85. La partita, valida per la ventesima giornata di campionato di Serie A1, si è dimostrata combattuta sino alle fasi finali, quando gli ospiti l’hanno spuntata. Questi i migliori momenti del match: