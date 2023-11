Probabili formazioni Juventus-Inter: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Inter, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la sosta il derby d’Italia può valere una fetta di scudetto in questo scontro diretto tra le due dominatrici del campionato fin qui: chi vinceranno, i bianconeri o i nerazzurri? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, sfida dell’Allianz Stadium in programma domenica 26 novembre alle ore 20.45 con diretta tv su Dazn.

QUI JUVENTUS – Alla Continassa c’è un lazzaretto: Locatelli, Miretti e McKennie sono tutti in dubbio a causa di vari acciacchi, ma dovrebbero farcela a recuperare in tempo. In avanti favorito Kean su Vlahovic.

QUI INTER – Fuori Bastoni, al suo posto De Vrij con Acerbi a sinistra. In avanti Lautaro e Thuram, il centrocampo è quello consueto.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa

Ballottaggi: Kean 55% – Vlahovic 45%, McKennie 55% – Cambiaso 45%

Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Weah, Miretti (in dubbio), Locatelli (in dubbio), McKennie (in dubbio)

Squalificati: Fagioli

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cuadrado, Pavard, Bastoni, Asllani

Squalificati: –