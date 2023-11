Vallecano-Barcellona, Xavi: “Non cerco scuse, ma c’era un rigore su Raphinha”

“Credo che ci siano state due partite. Nella prima abbiamo dominato ma non siamo stati aggressivi. Nella seconda abbiamo creato occasioni. Abbiamo segnato un gol e potevamo fare di più. Se vogliamo vincere i titoli dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo essere autocritici. Su questi campi si vincono i campionati, dobbiamo svegliarci e migliorare”. Lo ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi dopo il pareggio per 1-1 contro il Rayo Vallecano. L’allenatore blaugrana ha sottolineato che “non cerco scuse e se non abbiamo vinto è per come abbiamo giocato”. Detto questo, ha precisato, “se me lo chiedete, dico che il rigore non concesso su Raphinha è netto”. La contestazione non lo preoccupa: “Capisco le critiche, ma la situazione può essere risolta. Abbiamo tempo per tutto”.