Probabili formazioni Inter-Lecce: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Lecce, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida importante per tutte e due le squadre, i nerazzurri per rinsaldare il piazzamento Champions, i salentini per ulteriormente avvicinarsi in modo ormai definitivo alla salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 5 marzo, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Baroni.

QUI INTER – Dzeko torna dal 1′, farà coppia con Lautaro. Mkhitaryan reclama spazio a centrocampo, ballottaggio Brozovic-Calhanoglu.

QUI LECCE – Hjulmand e Gonzalez inamovibili a centrocampo, ballottaggio Blin-Maleh per il terzo posto. Torna Di Francesco dalla squalifica e sarà preferito a Banda.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Mkhitaryan; Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Ballottaggi: Brozovic 55% – Calhanoglu 45%

Indisponibili: Correa

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Di Francesco 55% – Banda 45%

Indisponibili: Dermaku, Pongracic

Squalificati: Baschirotto