Biathlon, start list staffetta singola mista Nove Mesto 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list, con i pettorali e gli azzurri in gara, della staffetta singola mista di Nove Mesto, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Pettorale numero uno per la Norvegia con Roeiseland e Christiansen, seguita da Francia e Svizzera. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Di seguito la start list completa.

Norvegia (ROEISELAND, CHRISTIANSEN) Francia (CHEVALIER-BOUCHE, GUIGONNAT) Svizzera (BASERGA, HARTWEG) Finlandia (MINKKINEN, SEPPALA) Austria (HAUSER, EDER) Stati Uniti (REID, DOHERTY) Ucraina (MERKUSHYNA, TSYMBAL) Giappone (TACHIZAKI F., TACHIZAKI M.) Moldavia (GHILENKO, USOV) Svezia (BRORSSON, NELIN) Italia (PASSLER, ZENI) Polonia (MAKA, NEDZA-KUBINIE) Germania (KEBINGER, REES) Slovenia (KLEMENCIC, DOVZAN) Repubblica Ceca (JISLOVA, MARECEK) Romania (TOLMACHEV, SHAMAEV) Estonia (TOMINGAS, ZAHKNA) Slovacchia (REMENOVA, HASILLA) Kazakhstan (AKHATOVA, KIREYEV) Lituania (KOCERGIN, FOMIN) Canada (LUNDER, GOW) Cina (CHU, YAN) Lettonia (BENDIKA, RASTORGUJEVS) Belgio (LIE, CLAUDE)