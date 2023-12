Probabili formazioni Fiorentina-Verona, sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Franchi i viola cercano una vittoria per alimentare l’obiettivo quarto posto contro l’Hellas che, pur reduce da una serie di pareggi, non vince addirittura da agosto. Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 17 dicembre, chi vincerà? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Marco Baroni.

QUI FIORENTINA – Nzola in avanti con Ikonè e Kouamè favoriti su tutti gli altri esterni d’attacco a disposizione.

QUI VERONA – Djuric e Ngonge confermati nel tridente offensivo scelto da Baroni, Lazovic cerca spazio. Hongla rimpiazza lo squalificato Duda.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Verona

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola

Ballottaggi: Kouame 60% – Brekalo 40%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Nico Gonzalez

Squalificati: –

Verona (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Tchatchoua; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic

Ballottaggi: Tchatchoua 55% – Doig 45%

Indisponibili: Dawidowicz (in dubbio), Magnani, Saponara

Squalificati: Duda