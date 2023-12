Bundesliga 2023/2024: vince ancora il Lipsia, battuto 3-1 l’Hoffenheim

Il Lipsia batte 3-1 l’Hoffenheim nel match valido per la 15ª giornata di Bundesliga 2023/2024. Terzo successo consecutivo per i ragazzi di Rose, dopo le vittorie con Borussia Dortmund e Heidenheim. Klostermann apre le danze al 34′, ma Kabak risponde al 42′. Tra il 71′ e il 74′ si decide la partita con Forsberg e Simakan che firmano il 2-1 e il 3-1. I ragazzi di Marco Rose salgono al terzo posto, scavalcando momentaneamente lo Stoccarda, a 32 punti. Hoffenheim che resta fermo al sesto posto a 23 punti e si espone al sorpasso di Francoforte e Friburgo, impegnati con Leverkusen e Colonia, a 21 punti in 7ª e 8ª piazza.