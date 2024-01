Probabili formazioni Empoli-Milan, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Milan, match della diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani i rossoneri vanno a caccia di una vittoria in trasferta che manca da troppo tempo se si vuole puntare a obiettivi importanti, di contro ci sono i toscani in difficoltà e in lotta per non retrocedere. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 7 gennaio. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Aurelio Andreazzoli e Stefano Pioli.

EMPOLI – Andreazzoli se la gioca con Cambiaghi e Cancellieri larghi a supportare Caputo, dalla panchina pronto Baldanzi. Cacace squalificato, si sposta Luperto.

MILAN – E’ sempre emergenza infortuni per Pioli, ma troveremo la formazione tipo lì davanti con Adli in mezzo al campo e dietro il ballottaggio tra Simic e Florenzi che determinerà la posizione in campo di Theo Hernandez.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Cancellieri 65% – Baldanzi 35%

Indisponibili: Bereszynski, Pezzella, Bastoni

Squalificati: Cacace

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi:

Indisponibili: Sportiello, Thiaw, Kalulu, Pellegrino, Pobega, Okafor, Tomori, Bennacer, Chukwueze, Musah (in dubbio)

Squalificati: –