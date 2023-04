Probabili formazioni Empoli-Bologna, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione rossoblù vuole continuare la rincorsa ad un complicatissimo posto in Conference League, mentre i padroni di casa cercano i 3 punti per arrivare il prima possibile alla salvezza matematica. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 4 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Paolo Zanetti e Thiago Motta.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

EMPOLI – Piccoli o Cambiaghi? O Satriano? O Destro? Tutti in ballottaggio. Caputo invece sembra certo della maglia. Come Baldanzi sulla trequarti. In porta confermato Vicario.

BOLOGNA – I rossoblù sono ancora alle prese con l’infortunio di Arnautovic e dovrebbero affidarsi a Zirkzee con Aebischer, Ferguson e Barrow a supporto.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Vicario 55% – Perisan 45%, Marin 65% – Grassi 35%, Cambiaghi 55% – Satriano 45%.

Indisponibili: De Winter, Akpa Akpro, Vicario.

Squalificati: –

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee.

Ballottaggi: Aebischer 60% – Orsolini 40%, Zirkzee 55% – Sansone 45%.

Indisponibili: Soriano, Arnautovic, Bagnolini.

Squalificati: Kyriakopoulos