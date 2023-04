Probabili formazioni Udinese-Napoli, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato Serie A 2022/2023. I bianconeri, visti i recenti risultato, hanno bisogno di una vittoria per smuovere un po’ la sua classifica. Gli azzurri invece, hanno praticamente già vinto il campionato, e fuori da tutte le coppe, potrebbero anche staccare la spina da qui a giugno. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 4 maggio nella cornice della Dacia Arena; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Andrea Sottil e Luciano Spalletti.

UDINESE – Sottil dovrebbe confermare Nestorowski in attacco con Pereyra alle sue spalle, mentre sono finiti ko Success e Beto.

NAPOLI – Lozano e Kvaratskhelia al fianco di Osimhen. Zielinski, Lobotka e Anguissa. Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a protezione di Meret. Insomma, spazio ai titolarissimi.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Beto.

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Zielinski 60% – Elmas 40%.

Indisponibili: Politano, Mario Rui.

Squalificati: –