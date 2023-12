Probabili formazioni Cagliari-Sassuolo: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 11 dicembre nella cornice dell’Unipol Domus. Tutto sommato è uno scontro salvezza, anche se gli ospiti sono destinati a un campionato assai tranquillo, viceversa i sardi devono far punti e una vittoria sarebbe ossigeno puro. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco allora le possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e Alessio Dionisi.

CAGLIARI – Nandez torna a disposizione e rivuole un posto da titolare, se la gioca con Jankto lievemente favorito. In avanti solita coppia Petagna-Luvumbo, ma Lapadula reclama spazio.

SASSUOLO – Thorstvedt vince il ballottaggio con Bajrami, davanti Castillejo, Laurienté e Pinamonti. In difesa Tressoldi favorito su Ferrari. Squalificati Berardi e Boloca.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Sulemana; Viola; Luvumbo, Petagna

Ballottaggi: Petagna 60% – Oristanio 40%, Jankto 55% – Nandez 45%

Indisponibili: Di Pardo, Rog, Oristanio

Squalificati: –

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi: Tressoldi 65% – Ferrari 35%

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti

Squalificati: Boloca, Berardi