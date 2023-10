Probabili formazioni Cagliari-Roma: ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 8 ottobre all’Unipol Domus per un match davvero delicato: ultimo posto e nessuna vittoria per i sardi, mentre anche i giallorossi sono partiti male e devono vincere per tentare una difficile rimonta. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e José Mourinho.

CAGLIARI – Ranieri ritrova Luvumbo e potrebbe decidere di schierarlo in coppia con Oristanio in un attacco leggero. Nandez e Azzi sulle corsie esterne nel probabile ritorno al 4-4-2.

ROMA – Mourinho vuole la prima vittoria in trasferta, davanti Lukaku e Dybala, Pellegrini è out. Zalewski in ballottaggio con Spinazzola, favorito il polacco.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio

Ballottaggi: Oristanio 55% – Petagna 45%

Indisponibili: Rog, Lapadula, Jankto, Mancosu

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Zalewski 55% – Spinazzola 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling, Llorente, Pellegrini

Squalificati: –