MOVIOLA – Genoa-Milan, gol di Pulisic convalidato dal Var: proteste per possibile tocco di braccio

Episodio da moviola in Genoa-Milan per il possibile tocco di braccio da parte di Christian Pulisic, autore del gol dello 0-1 al Ferraris in un finale davvero convulso. Dalle immagini non sembra esserci chiarezza circa il punto di impatto della sfera, se solo petto o anche l’avanbraccio, fatto che in automatico comporterebbe l’annullamento della rete. Il tocco da alcune inquadrature sembra effettivamente esserci, ma la rete viene convalidata: il Var Nasca con Di Paolo, dunque, evidentemente non hanno ravvisato il tocco e l’arbitro Piccinini ha assegnato la rete dello 0-1.