Nazionale tornata in Italia dopo la delusione di Skopje: gli azzurri si allenano a Milanello

L’Italia è rientrata a Milano dopo il pareggio deludente con la Macedonia del Nord. Da Skopje subito a Malpensa e poi dall’aeroporto a Milanello, il centro sportivo del Milan, scelto per il ritiro degli azzurri in vista della sfida del Meazza contro l’Ucraina. Questo pomeriggio previsto un incontro con una delegazione di bambini in cura presso l’ospedale Buzzi di Milano, quindi gli stessi sfortunati bimbi ricoverati nel reparto pomeridiano potranno assistere all’allenamento pomeridiano della Nazionale agli ordini del ct Spalletti. Nei prossimi giorni, poi ulteriori appuntamenti con gli azzurri, tra un evento Adidas e i 27 bambini e genitori ucraini rifugiati dalla guerra e ricoverati al San Matteo di Pavia che potranno seguire a San Siro la partita della loro selezione contro l’Italia.