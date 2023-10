Milan, il Norrkoping rassicura: Roback è tornato. Non si avevano notizie da 14 giorni

Dopo tanta paura e scalpore per la sua scomparsa improvvisa nella sua Svezia, tutto il mondo del calcio ed in particolare il Milan tirano un sospiro di sollievo: è riapparso infatti Roback, 20enne attaccante dei rossoneri attualmente in prestito all’Ifk Norrkoping.

Roback per 14 giorni non aveva risposto alle chiamate dei compagni e del direttore sportivo Tony Martinsson che aveva anche lanciato un appello perché si facesse vivo. Lo stesso ds ha fatto ora sapere al quotidiano Expressen di averlo incontrato e che “Tutto sotto controllo“. Roback era tornato in Svezia, nella sua città natale, a marzo, in prestito dal Milan che nel 2020 lo aveva acquistato dall’Hammarby, un altro club svedese, senza che poi trovasse spazio nella Primavera rossonera. A novembre il calciatore di origini gambiane tornerà dai rossoneri, a cui lo lega un contratto fino al 2025.