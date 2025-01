Teun Koopmeiners è stato accolto con una pioggia di fischi dai tifosi dell’Atalanta: gesto a sorpresa del centrocampista della Juventus dopo la partita.

Atalanta-Juventus non è stata sicuramente una partita noiosa. Le due squadre, impegnate entrambe in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana durante la 19ª giornata, hanno recuperato il loro match di campionato in settimana, insieme a Milan e Inter, anche loro presenti in Medio Oriente nel primo weekend dell’anno.

Tornando ad Atalanta-Juventus, dicevamo che la partita non è stata per nulla noiosa. Una gara divisa quasi in due parti, dove nella prima si è vista una Juventus dominare e creare tanto, e una seconda parte, subito dopo il gol bianconero segnato da Pierre Kalulu, dove è stata l’Atalanta a spingersi all’attacco per trovare il pareggio, poi trovato grazie a Mateo Retegui, e sfiorare anche il vantaggio nel finale.

Ma tra i protagonisti del match c’è stato sicuramente Teun Koopmeiners, grande ex di giornata tornato a Bergamo dopo il trasferimento in bianconero avvenuto la scorsa estate. La volontà dell’olandese di trasferirsi a tutti i costi alla Juventus ha incrinato fortemente il suo rapporto con la tifoseria bergamasca, che lo ha così accolto con fischi assordanti ogni qualvolta si avvicinasse al pallone, cori offensivi contro di lui e striscioni abbastanza eloquenti. Insomma non un ambiente ideale per giocare una partita così delicata.

Gesto a sorpresa di Koopmeneirs dopo Atalanta Juventus

Nonostante questa accoglienza particolare, il rapporto con i suoi ex compagni di squadra e la città è rimasto intatto. Proprio per questo motivo, Koopmeiners ha deciso di sfruttare la giornata libera concessa dal suo allenatore Thiago Motta restando a Bergamo, ospitato dal suo ex capitano e connazionale Marten De Roon.

Come riportato da “Calciomercato.it”, il centrocampista olandese non è rientrato con la squadra a Torino, ma ha trascorso la notte a casa di De Roon. La mattina seguente, i due sono stati avvistati in un bar a Gorle, zona rinomata nei pressi di Bergamo, dove hanno fatto colazione insieme.

Lì, alcuni tifosi dell’Atalanta hanno chiesto selfie e autografi al loro ex giocatore, scambiando anche due chiacchiere in un clima decisamente disteso, ovvero l’opposto rispetto a quello che l’olandese aveva dovuto subire soltanto una sera prima.

Tutto è bene quel che finisce bene, quello che succede in campo rimane in campo, ma l’importante è non esagerare con comportamenti che poi risultano eccessivi e spiacevoli.