Pietro Lo Monaco attacca Mourinho: “Quando se la prenderà con se stesso?”

“Roma – Inter 0-2. Ero preoccupato del fatto che l’allenatore della Roma non avesse ancora attaccato nessuno… mi ha subito smentito… ora se la prende con Ulivieri ma con se stesso quando se la prenderà? Bisognerebbe ricordargli che ORA la Roma è settima”. Lo ha detto su Facebook Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania, parlando delle polemiche intorno a José Mourinho, con il quale ormai tredici anni fa abbondanti, come molti ricordano, era entrato in rotta di collisione ai tempi dell’avventura alla guida dell’Inter dello Special One.