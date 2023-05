Napoli-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Fiorentina, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. E’ qui la festa: al Maradona si celebra lo scudetto e per questo si vuol vincere contro i viola, che dal canto loro non hanno particolari obiettivi di classifica se non quello di chiudere ottavi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18 di domenica 7 maggio.

Napoli-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.