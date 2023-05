Napoli-Fiorentina oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il Napoli di Spalletti ospita al Maradona la Fiorentina di Italiano nella 34esima giornata della Serie A 2022/2023. Gli azzurri tornato in campo da Campioni d’Italia dopo la partita di Udine, dove ha conquistato un punto cruciale per la conquista matematica del terzo Scudetto. I viola sono invece reduci dal 3-3 in casa della Salernitana. Appuntamento alle ore 18. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.