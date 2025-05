Inter-Lazio può portare punti fondamentali per la lotta scudetto e quella per la qualificazione Champions. I nerazzurri non vogliono far scappare il Napoli, mentre i biancocelesti devono restare aggrappati al treno per l’Europa che conta.

Obiettivi diversi, ma ugualmente importanti per le rispettive stagioni. Inter-Lazio è una gara che Inzaghi e Baroni sanno di non poter fallire. I nerazzurri credono nello scudetto e vogliono mettere pressione al Napoli impegnato a Parma, mentre i biancocelesti vogliono restare aggrappati al treno per la qualificazione in Champions League.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi. All.: S. Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): 35 Mandas, 29 Lazzari,13 Romagnoli, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 6 Rovella, 18 Isaksen, 19 Dia, 14 Noslin, 11 Castellanos. All.: Baroni.

Arbitro: Chiffi di Padova

Dove vedere Inter-Lazio

Sarà possibile vedere Inter-Lazio, così come tutti i match della Serie A Enilive 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano per la 37a giornata del campionato stasera, domenica 18 maggio alle 20.45. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

Inter-Lazio è visibile anche su Sky al canale 251 e in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet e smart Tv.