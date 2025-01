Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza al ‘Penzo’ tra Venezia e Verona. Alla rete di Zerbin, risponde Tchatchoua in una partita equilibrata che non accontenta né Eusebio Di Francesco né Paolo Zanetti. Il Venezia resta al penultimo posto con 16 punti, mentre l’Hellas aggancia Parma e Lecce a quota 20. Al 28′ c’è l’1-0: Dopo il tiro ribattuto di Pohjanpalo dalla difesa veronese, Zerbin piomba sul pallone vagante in area e lo deposita in rete nel giorno della sua prima presenza da titolare col Venezia. Il pareggio arriva al 76′: Mosquera cross al centro, Sarr calcia in precario equilibrio ma a ribadire in rete è Tchatchoua.

VENEZIA

Stankovic 6

Non ha colpe sul gol

Candé 5

Troppo morbido nella gestione di Mosquera prima del cross che ha portato al gol

Idzes 5.5

Anche lui non esente da colpe sul gol

Haps 5.5

Anticipato da Sarr prima del tocco vincente di Tchatchoua

Zerbin 7

L’esordio da titolare perfetto: il gol è un concentrato di qualità, tempi d’inserimento e determinazione (87′ Carboni sv)

Doumbia 6.5

Dopo tre presenze da titolare, non è più una sorpresa. Oltre a correre per due, sa anche gestire il pallone (80′ Bjarkason sv)

Nicolussi Caviglia 6

Orchestra bene la manovra

Busio 6.5

Lega i reparti con qualità e dinamismo

Ellertsson 5.5

Di Francesco punta sulla sua qualità sulla fascia, ma non riesce ad incidere (68′ Zampano 6 Ha una palla pericolosa nel finale, ma la gestisce male)

Oristanio 6

Solo Leao ha completato più dribbling di lui in stagione. Anche oggi offre qualche progressione degna di applausi. Deve migliorare però nell’ultimo passaggio (80′ Yeboah sv)

Pohjanpalo 6

In quella che dovrebbe essere la sua ultima gara con la maglia dei lagunari, il centravanti (vicino al Palermo) lavora di sponda e fa salire la squadra nei momenti d’affanno (87′ Gytkjaer sv)

VERONA

Montipò 6

Come il collega, è incolpevole sulla rete subita

Daniliuc 6

Fa buona guardia sul suo lato di competenza

Coppola 5.5

Poco reattivo in area in occasione del gol di Zerbin

Ghilardi 6.5

Solido in marcatura e preciso nei disimpegni

Tchatchoua 7

Bravo a seguire l’azione e a realizzare la rete del pareggio. Si conferma una delle note più positive della stagione gialloblù

Belahyane 6

Nell’azione dell’1-0 Zerbin continua la corsa dopo essersi liberato del pallone, mentre lui si ferma. Il risultato è il gol dell’ex Napoli. Con la palla al piede, però, dimostra il motivo per cui è già un uomo mercato. Nasce da un suo lancio il gol dell’1-1

Serdar 6.5

Nel secondo tempo l’Hellas vince più duelli e tra i più reattivi c’è lui

Bradaric 5.5

Non riesce ad incidere sulla sinistra (63′ Mosquera 7 Costruisce l’1-1 con una grande azione sulla destra)

Suslov 6

Qualche spunto e poco altro. Lascia la scena ad altri (82′ Lazovic sv)

Tengstedt 5.5

Non incide. Esce per infortunio (40′ Kastanos 6 Aggiunge qualità alla manovra)

Sarr 6

L’assist è involontario, ma ha il merito di anticipare Haps: la conclusione diventa un passaggio per Tchatchoua e in questo caso la fortuna aiuta gli audaci (82′ Livramento sv)