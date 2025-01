Per gli amanti della simbologia, quella di Lecce potrebbe non essere stata una partita qualsiasi nella carriera di Lautaro Martinez. Non solo per la bellezza del 2-0 e per l’importanza di quel gesto tecnico nella sua stagione (per la prima volta in questo campionato segna tre reti di fila), ma anche perché grazie a quel gol il Toro è salito in solitaria al secondo posto della classifica dei migliori marcatori stranieri della storia dell’Inter in campionato. Lautaro ne ha segnati 112, uno in più di Mauro Icardi. Non un calciatore qualunque: come Lautaro, Icardi ha vestito la fascia da capitano, è stato il calciatore più rappresentativo del club in un preciso momento storico e come il connazionale ha dato l’idea di poter diventare una bandiera della società. Poi le strade si sono separate e la storia d’amore tra Maurito e l’Inter è finita male, malissimo. A livello simbolico, quindi, per Lautaro superare Icardi è come suggellare il voto su un esame di fedeltà, superato in realtà già lo scorso agosto con il rinnovo di contratto fino al 2029, quando il Toro avrà 32 anni. Non un contratto a vita, ma di certo il rinnovo più importante della carriera di un calciatore. Nel lungo percorso per diventare una bandiera, il ‘grosso’ del lavoro è stato già fatto.

I PROSSIMI TRAGUARDI

A parità di giornate, rispetto alla scorsa stagione, Lautaro ha segnato dieci gol in meno. Eppure, non ha mai messo in mostra malumori quando le cose non andavano bene. “Sono un attaccante e vivo per il gol ma bisogna analizzare le partite che si fanno, sto giocando più lontano dall’area perché mi piace far salire la squadra: mi sento bene così, aggiungendo una cosa nuova al mio modo di giocare”, le sue parole quando il digiuno in stagione era arrivato a quota sette gare (Champions inclusa) senza segnare. Ora i gol sono tornati. E con l’Inter in totale sono 141, due in meno di Benito Lorenzi. In Serie A solo Nyers (133) ha segnato più di lui tra gli stranieri nerazzurri in campionato, ma Lautaro è già il miglior marcatore non italiano della storia dell’Inter tenendo conto di tutte le competizioni. Nella classifica dei gol complessivi in nerazzurro, oltre a Lorenzi, davanti al Toro ci sono Luigi Cevenini III (158), Sandro Mazzola (158), Roberto Boninsegna (171), Alessandro Altobelli (209) e ovviamente Giuseppe Meazza (284), il cui nome guarda tutti dall’alto da ottantacinque anni. Sono 143 le reti che separano Lautaro dal primato. Tanti, ma non troppi. Non certo un traguardo irraggiungibile per un 27enne che ne ha segnati 141 in sette stagioni.

GLI ALTRI RECORD

Le ambizioni non finiscono tra le mura della Pinetina perché Lautaro ha l’età e i numeri per guardare oltre i record casalinghi. Ci sono solamente tre calciatori nella storia della Serie A che hanno segnato più di Meazza (216) nel massimo campionato italiano: Gunnar Nordahl (225), Francesco Totti (250) e Silvio Piola (274). Al momento in Serie A solamente Lautaro ha le carte per superare il record dello storico capitano della Roma come miglior marcatore con un’unica maglia. Nelle ultime tre stagioni ha segnato una media di 22 gol in campionato e se riuscisse a mantenere costante questo rendimento anche lo storico primato di Piola diventerebbe alla portata del numero 10 nerazzurro. Tra il dire e il fare, ci sono mille dinamiche. Fino a due anni fa, la top 3 della Serie A sembrava essere accessibile per Ciro Immobile, ma il bomber laziale – dopo sei annate ad altissimo livello e una Scarpa d’oro – ha dovuto fare i conti con un calo fisico che ha contribuito al suo addio alla Serie A. Lautaro ci proverà. E proverà a spingersi più in alto possibile anche nella classifica marcatori della nazionale argentina che lo vede al sesto posto con 32 gol (a -2 da Maradona). In prima posizione c’è Leo Messi con 112. Sembra essere questo l’unico record proibitivo per il fuoriclasse dell’Inter.