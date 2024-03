Pagelle Udinese-Torino 0-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Pereyra bocciato, Kamara uno dei pochi a salvarsi, Gineitis, Vlasic e Zapata ancora determinanti: sono in sintesi le pagelle e i voti di Udinese-Torino 0-2, match della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. Una vittoria preziosa per gli uomini di Ivan Juric (squalificato, in panchina c’è Paro), che dopo due pareggi consecutivi salgono a 41 punti in classifica e si riaffacciano nei piani alti del campionato con tanto di nuovo clean sheet. Quella granata è la squadra che ha subito il minor numero di gol (4) contro avversarie della seconda metà della classifica di Serie A. L’Udinese è tra queste e il passo falso casalingo smorza l’entusiasmo per la vittoria dei ragazzi di Cioffi nell’Olimpico laziale.

HIGHLIGHTS

Nel primo tempo al Bluenergy Stadium è la squadra ospite a partire meglio. Al 7′ Vlasic si coordina da fuori area e colpisce il palo col mancino. Tre minuti più tardi arriva il gol. Vojvoda crossa al centro dalla sinistra, Zapata si libera delle marcature dei difensori friulani e di testa indirizza la palla dove Okoye non può arrivare. La reazione dell’Udinese è affidata a Kamara, che chiude il suo spunto con un diagonale che non va lontano dal palo. La squadra di casa però dimostra di soffrire i meccanismi di gioco granata e al 28′ è Okoye a salvare il risultato nel duello con Okereke, lanciato nello spazio da Rodriguez. Nella ripresa il copione non cambia. E al 53′ è Vlasic a raddoppiare. Gineitis recupera palla su Pereyra, Zapata lavora un pallone per il serbo che evita Giannetti e col mancino batte Okoye. Al 71′ l’estremo difensore bianconero è decisivo nel salvare su Zapata, ancora dominante sul gioco aereo. Nel finale l’Udinese fatica ad imbastire un assedio e il Toro non ha problemi a gestire il doppio vantaggio. Di seguito, il tabellino e le pagelle di Udinese-Torino.

Le pagelle

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Ferreira 5.5 (46′ Kristensen 6), Bijol 6, Giannetti 5; Pereyra 5 (75′ Success sv), Lovric 6, Walace 6, Payero 5 (31′ Ehizibue 5, 59′ Ebosele 6), Kamara 6.5 (59′ Zemura 6); Thauvin 6, Lucca 6.

In panchina: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele.

Allenatore: Cioffi 5.5.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6; Masina 6.5, Buongiorno 7 (83′ Sazonov sv), Rodríguez 6.5; Bellanova 6.5 (83′ Lazaro sv), Ricci 6.5, Gineitis 7, Vojvoda 7 (65′ Lovato 6); Vlasic 7.5; Zapata 7, Okereke 6.5 (67′ Sanabria 6)

In panchina: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Linetty, Savva, Bianay

Allenatore: Paro (Juric squalificato) 7.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 10′ Zapata, 53′ Vlasic.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Walace, Ehizibue, Buongiorno, Giannetti, Sazonov. Angoli: 3-4. Recupero: 1′ pt, 5′ st,