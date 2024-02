Pagelle Udinese-Monza 0-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Monza 0-0 con i voti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Alla Dacia Arena i friulani spingono sull’acceleratore nel primo tempo ma Di Gregorio dice no alla grande, poi nella ripresa ritmi decisamente più bassi e tanta fatica per tutte e due le squadre nella loro ricerca del gol vittoria, che infatti non arriverà mai. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Perez 6.5, Gianetti 6, Kristensen 6; Pereyra 5.5 (12′ st Ehizibue 6), Lovric 6, Walace 6, Payero 6 (23′ st Samardzic 6), Zemura 6 (23′ st Kamara 6); Thauvin 6.5 (43′ st Brenner sv), Lucca 6.5. In panchina: Silvestri, Padelli, Kabasele, Tikvic, Zarraga, Joao Ferreira, Ebosele, Success. Allenatore: Cioffi 6.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6 (37′ st Izzo sv), Pablo Mari 6, Caldirola 5.5 (1′ st Andrea Carboni 6); Birindelli 6 (12′ st Zerbin 6), Bondo 5.5, Pessina 6, Ciurria 5.5; Colpani 6 (12′ st Valentin Carboni 6), Mota 5.5 (28′ st Pereira 6), Djuric 5.5. In panchina: Gori, Sorrentino, Kyriakopoulos, Bettella, Donati, Akpa Akpro, Pepin, Gagliardini, Maldini, Colombo. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Angoli: 7-4. Ammoniti: Pereyra, Walace, Ehizibue, Pereira, Brenner. Recupero: 0′, 4′