Pagelle Empoli-Genoa 0-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Genoa 0-0 con i voti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Pareggio a reti bianche scritto tra i toscani e i liguri: entrambe ci provano, ma contemporaneamente non perdere oggi era l’obiettivo principale, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti, e alla fine al Castellani non ci sono chance per sbloccarla. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 7; Ismajli 6.5, Walukiewicz 6, Luperto 7; Bereszynski 5.5 (8′ st Cacace 6), Maleh 6, Grassi 6 (26′ st Kovalenko 6), Gyasi 5.5; Zurkowski 5.5 (26′ st Destro 6), Cambiaghi 6.5 (40′ st Fazzini sv); Cerri 6 (8′ st Cancellieri 6).In panchina: Berisha, Perisan, Niang, Shpendi, Pezzella, Goglichidze. Allenatore: Nicola 6

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 5, Bani 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (31′ st Martin 6), Frendrup 6, Badelj 5.5, Malinovskyi 6 (1′ st Ekuban 6), Spence 6; Gudmundsson 6, Retegui 5.5 (32′ st Vitinha 6). In panchina: Leali, Sommariva, Strootman, Pittino, Bohinen, Thorsby, Vogliacco, Kuavita, Cittadini. Allenatore: Caridi 6 (Gilardino squalificato)

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso De Winter (Genoa) al 47′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Walukiewicz, Cambiaghi, De Winter, Sabelli. Angoli: 6-6. Recupero: 1′ pt, 3′ st