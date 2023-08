Pagelle Udinese-Juventus 0-3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Juventus 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Prestazione di alto livello per un tempo degli ospiti, tanto basta per calare un gran bel tris con i gol a opera di Chiesa, Vlahovic (su rigore) e Rabiot tutti prima dell’intervallo, i friulani nel secondo tempo ci provano ma non la riaprono mai. Di seguito ecco i voti e le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-2): Silvestri 5; Perez 5.5, Bijol 5, Kabasele 6; Ebosele 5.5 (12′ st Ferreira 6), Zarraga 5 (1′ st Samardzic 6), Walace 5.5, Lovric 5.5, Kamara 5 (1′ st Zemura 5.5); Thauvin 6.5 (21′ st Success 6), Beto 6 (30′ st Lucca 6). In panchina: Piana, Malusà, Guessand, Quina, Abankwah, Aké, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu. Allenatore: Sottil 5.5.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6; Weah 6 (1′ st McKennie 6), Miretti 6 (1′ st Fagioli 6), Locatelli 6, Rabiot 7, Cambiaso 6.5 (25′ st Iling Junior 6); Vlahovic 7 (40′ st Yildiz sv), Chiesa 7 (32′ st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 2′ pt Chiesa, 20′ pt Vlahovic (rig.), 49′ pt Rabiot.

NOTE: cielo sereno, campo in perfette condizioni. Ammoniti: Alex Sandro, Kabasele, Danilo, Locatelli. Angoli: 7-3. Recupero: 5′; 5′.