Allegri nella storia, vittoria 250 con la Juventus: davanti a lui solo Trapattoni

Importante record personale per Massimiliano Allegri dopo Udinese-Juventus, esordio stagionale dei bianconeri nella Serie A 2023/2024. Con la vittoria della Dacia Arena l’allenatore livornese ha infatti archiviato il 250° successo in partite ufficiali sulla panchina della Vecchia Signora. Un traguardo davvero importante, se si considera inoltre che Allegri è il secondo nella classifica di tutti i tempi: meglio di lui sulla panchina della Juventus ha fatto solo Giovanni Trapattoni, che in carriera ha trionfato per ben 319 partite ufficiali da allenatore bianconero.