Succede tutto nel giro di cinque minuti del secondo tempo all’Olimpico Grande Torino, dove i granata e l’Hellas si dividono la posta in palio. Sarr sbaglia un rigore, ma pochi istanti dopo sfrutta uno dei primi errori stagionali di Milinkovic-Savic per portare in vantaggio i suoi. Poi, è Elmas a regalare il pareggio alla squadra di Vanoli che tocca quota 40 punti in classifica. Un punticino utile anche per gli scaligeri di Zanetti, che salgono a 31 e mantengono un buon margine sulla zona retrocessione.

LA CRONACA DI TORINO-VERONA

Avvio povero di emozioni, con la prima mini occasione che arriva attorno al quarto d’ora, quando un errore di valutazione di Coco permette a Sarr di involarsi verso la porta di Milinkovic, ma ci pensa Maripan a salvare tutto. Un primo tempo in cui si fa preferire la squadra di Zanetti, mentre quella di Vanoli si fa vedere poco nell’area di rigore avversaria. L’Hellas, in ogni caso, di occasionissime per passare in vantaggio non ne ha e all’intervallo lo 0-0 è il risultato più giusto.

Succede poco o nulla anche nei primi quindici minuti della ripresa, poi su un calcio d’angolo Sarr salta in maniera scomposta e colpisce la palla con il braccio. Decisivo l’intervento del VAR, che porta Adams sul dischetto, ma l’attaccante granata si fa ipnotizzare da Montipò. Passano pochi secondi e ancora un portiere è protagonista, ma in negativo, perché Milinkovic-Savic nel tentativo di controllare il pallone davanti alla sua porta si fa contrastare sempre da Sarr, con il rimpallo che premia quest’ultimo per il gol del vantaggio.

Succede di tutto nel giro di pochi minuti, perché il Torino reagisce a sua volta e con il sinistro preciso di Elmas trova il pareggio lampo. Il risultato non cambia più, nonostante la superiorità numerica nei minuti finali per l’Hellas dopo un intervento imprudente di Ricci a centrocampo.

IL TABELLINO CON I VOTI DI TORINO-VERONA

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic 4.5; Walukiewicz 5.5 (1′ st Pedersen 6), Maripan 6.5, Coco 5.5, Biraghi 6; Casadei 5.5 (25′ st Ilic 6), Ricci 5, Gineitis 5.5 (18′ st Karamoh 5.5); Vlasic 6.5 (43′ st Linetty sv), Elmas 7; Adams 5 (25′ st Sanabria 6). In panchina: Donnarumma, Paleari, Sosa, Masina, Tameze, Gabellini, Dembelè. Allenatore: Vanoli 6.

VERONA (3-5-2): Montipò 7; Ghilardi 6, Coppola 6, Valentini 5.5; Tchatchoua 6, Duda 6 (42′ st Lazovic sv), Dawidowicz 5.5, Bernede 6.5 (35′ st Kastanos sv), Bradaric 6; Sarr 6.5 (35′ st Ajayi sv), Mosquera 6 (26′ st Livramento 5.5). In panchina: Berardi, Perilli, Patrick, Frese, Daniliuc, Oyegoke, Slotsager, Lambourde, Cissè. Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6

RETI: 19′ st Sarr, 22′ st Elmas.