L’Empoli ci prova più del Cagliari, ma al Castellani il match di questo pomeriggio domenicale termine con uno scialbo 0-0. La compagine alleenata da Roberto D’Aversa si mette alle spalle la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, ma non riesce centrare quell’agognata vittoria che in Serie A manca addirittura dalla seconda settimana di dicembre. I punti dalla salvezza restano quindi due: 24 dei toscani contro i 26 del Lecce. Per il Cagliari arriva probabilmente il risultato che cercava, un punto che vuol dire quota 30 punti.

LA CRONACA DI EMPOLI-CAGLIARI

Cinque minuti e una magia di Esposito mette Cacace quasi a tu per tu con Milinkovic, ma il terzino non è abituato a trovarsi da quelle parti e invece di andare alla conclusione opta per un passaggio al centro dove non c’era nessuno dei suoi compagni. Empoli in generale più vivace, con un Cagliari che invece fatica a creare qualcosa in fase offensiva. In ogni caso, di chances clamorose fino al 45′ non se ne vedono e i ventidue in campo tornano nelgi spogliatoi sullo 0-0.

Cambi da un lato e dall’altro, ma il match fatica ad accendersi anche nella ripresa, con ancora Cacace ad essere il più pericoloso dei suoi poco prima del 70′.

IL TABELLINO CON I VOTI DI EMPOLI-CAGLIARI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Marianucci 6, Viti 6; Sambia 6.5 (20’st Ebuehi 6), Grassi 6, Henderson 6.5, Pezzella 6; Kouamè 6 (25’st Colombo 5.5), Cacace 5; Esposito 6.5 (39’st Solbakken sv). In panchina: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Kovalenko, Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa 6.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile 6.5; Palomino 5.5 (27’st Zappa 6), Mina 6.5, Luperto 6; Zortea 6, Adopo 6, Prati 6 (37’st Deiola sv), Augello 6.5; Viola 5.5 (14’st Gaetano 5.5), Luvumbo 5.5 (14’st Coman 6); Piccoli 5 (37’st Pavoletti sv). In panchina: Ciocci, Sherri, Obert, Marin, Jankto, Makoumbou, Mutandwa, Felici. Allenatore: Nicola 5.5.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.