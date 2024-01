Pagelle Torino-Napoli 3-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico Grande Torino buona partenza dei ragazzi di Ivan Juric che hanno un paio di occasioni importanti per sbloccare la partita, ma forse la più grande chance ce l’ha Giacomo Raspadori che da due passi tira addosso a Milinkovic Savic e non riesce a siglare lo 0-1. A fine primo tempo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla carambola e arriva a Sanabria che è il più veloce a ribattere in rete. Ad inizio ripresa follia di Mazzocchi che fa un’entrata killer e viene espulso, qualche minuto dopo arriva anche il gol di Vlasic ed il definitivo 3-0 di Buongiorno. Per il Napoli è notte fonda, il Torino sogna l’Europa.

LE PAGELLE E I VOTI DI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (31′ st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6.5, Ricci 6.5, Ilic 6.5 (45′ st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7 (45′ st Karamoh sv); Sanabria 7 (47′ st Seck sv), Zapata 6.5 (31′ st Pellegri 6). In panchina: Gemello, Popa, Zima, Vojvoda, Tameze, Linetty. Allenatore: Juric 7.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5.5 (14′ st Zerbin 6); Cajuste 5.5 (31′ st Gaetano 6), Lobotka 5, Zielinski 4.5 (1′ st Mazzocchi 4); Politano 5.5 (22′ st Lindstrom 6), Raspadori 5 (14′ st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. In panchina: Contini, Idasiak, Demme, D’Avino, Zanoli. Allenatore: Mazzarri 5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETE: 43′ pt Sanabria; 7′ st Vlasic, 21′ st Buongiorno.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Mazzocchi, al 5′ st, per gioco pericoloso.

Ammoniti: Zielinski, Juan Jesus.

Angoli: 5-2 per il Napoli.

Recupero: 1′; 3′