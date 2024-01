Pagelle Udinese-Lazio 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

La Lazio batte 2-1 l’Udinese al Bluenergy Stadium in occasione della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri sblocca il risultato al 12′. Isaksen guadagna un calcio di punizione dal limite dopo una sbavatura di Kristensen. Ad incaricarsi della battuta è Luca Pellegrini che calcia rasoterra, forte, sul palo di Okoye, battuto. Dopo un avvio intraprendente, i ritmi si abbassano. La Lazio gestisce, l’Udinese fatica ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Provedel, che praticamente è uno spettatore non pagante nel primo tempo. L’Udinese cresce in avvio di ripresa. Prima è pericolosa con Pereyra. Poi pareggia con un tocco di Walace sulla punizione forte di Lovric. La Lazio però torna avanti e lo fa con Matias Vecino che si inserisce in area e batte il portiere con un diagonale preciso. Di seguito, ecco le pagelle e il tabellino.

HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.5; Ferreira 6, Perez 6, Kristensen 4.5 (38′ st Thauvin sv); Ebosele 6 (30′ st Ehizibue sv), Lovric 6.5 (38′ st Davis sv), Walace 7, Payero 5.5, Masina 5.5 (1′ st Kamara 5.5); Pereyra 6; Lucca 5.5 (22′ st Success 6).

In panchina: Silvestri, Padelli, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Kabasele.

Allenatore: Cioffi 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Patric 6.5, Gila 6 (42′ st Romagnoli sv), Pellegrini 7 (23′ st Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Rovella 7, Kamada 5 (1′ st Vecino 7); Isaksen 6 (1′ st Felipe Anderson 6.5), Castellanos 6, Zaccagni 5.5 (23′ Pedro 6).

In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Basic, Sana Fernandes.

Allenatore: Sarri 7.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 12′ pt Pellegrini, 14′ st Walace, 31′ st Vecino.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Kristensen, Payero, Masina, Kamada, Ferreira, Gila, Pellegrini, Perez. Angoli: 4-4. Recupero: 3′ pt; 5′ st.