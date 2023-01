Pagelle Spezia-Lecce 0-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Spezia-Lecce 0-0, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Finisce a reti inviolate lo scontro diretto per la salvezza. Nei primi 45′ è la pioggia incessante ad essere protagonista. Il gioco è limitato e le squadre faticano a creare gioco. Al minuto 13′ il doppio legno colpito da Blin e Gonzalez nega ai salentini la gioia del gol, mentre Gyasi al 25′ impatta la sfera senza trovare lo specchio. Nel secondo tempo l’occasione più ghiotta ce l’ha Nzola, ma il suo tiro è deviato da Falcone. Al 72′ la scena se la prende ancora il portiere giallorosso con una gran parata a tu per tu su Gyasi, ma c’era fuorigioco in precedenza.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6; Amian 6, Kiwior 6 (66′ Caldara 6), Nikolaou 6; Holm 6, Bourabia 5.5 (55′ Agudelo 6), Ampadu 6, Bastoni 6 (66′ Ekdal 6), Reca 6; Gyasi 5.5 (84′ Sanca sv), Nzola 6.

A disposizione: Dido, Zovko, Gervasio, Sala, Ekdal, Verde, Hristov, Ferrer, Kovalenko, Ellertsson, Caldara, Maldini, Agudelo, Strelec, Balde Sanca.

Allenatore: L. Gotti 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Umtiti 6.5, Gallo 6; Gonzalez 6, Blin 6, Maleh 6 (66′ Bistrovic 6); Strefezza 6 (77′ Oudin sv), Colombo 6 (77′ Ceesay sv), Di Francesco 6 (66′ Banda 6.5)

A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Bistrovic, Tuia, Listkowski, Banda, Ciucci, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodriguez.

Allenatore: M. Baroni 6.

Arbitro: Daniele Chiffi della sez. di Padova 6

Assistenti: Alessio Berti della sez. di Prato – Alessio Tolfo della sez. di Pordenone

IV Ufficiale: Matteo Gualtieri della sez. di Asti

VAR: Marco Guida della sez. di Torre Annunziata

AVAR: Francesco Fourneau della sez. di Roma 1

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Baschirotto. Angoli: 5-7. Recupero: 1′ pt, 4′ st.