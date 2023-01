Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. I blucerchiati sono desiderosi di dar seguito al successo ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma sono consapevoli di ritrovarsi di fronte una capolista che vuole subito dimenticare il primo ko stagionale e riprendere il cammino verso lo Scudetto. Dejan Stankovic dovrà ancora fare a meno di alcuni elementi importanti come Sabiri e Winks, mentre Spalletti si presenta a Genova con la rosa al completo. Prima gara con le rispettive nuove casacche per Vanoli e Bereszynski dopo lo scambio ufficializzato ieri tra le due squadre. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.