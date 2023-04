Pagelle Sampdoria-Spezia 1-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Sampdoria-Spezia 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Ferraris in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Amione, nel secondo tempo prima il caos generato dai tifosi che lanciano una serie di fumogeni e costringono alla sospensione per sette minuti, poi il pari di Verde di testa. Di seguito ecco le pagelle di Sampdoria-Spezia.

GLI HIGHLIGHTS

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia 6.5; Gunter 6, Murillo 5.5 (27’st Djuricic 5), Amione 6.5 (33’st Oikonomou 6); Zanoli 6.5, Leris 6, Rincon 5.5, Winks 5.5 (34’st Ilkhan 6), Augello 6,5; Lammers 5 (27’st Jesé 6.5), Gabbiadini 6. In panchina: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. Allenatore: Stankovic 5.5

SPEZIA (4-3-3): Zoet 5.5; Amian 5, Nikolaou 6 (49’st Caldara sv), Wisniewski 5.5, S.Bastoni 6 (34’st Reca 6); Ekdal 5.5 (49’st Kovalenko sv), S.Esposito 6, Bourabia 5.5 (34’st Agudelo 6.5); Gyasi 6, Nzola 5.5, Maldini 6.5 (30’pt Verde 7). In panchina: Marchetti, Dragowski, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot. Allenatore: Semplici 6

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5

RETI: 23’pt Amione, 14’st Verde

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 19.181 Ammoniti: Gunter, Bastoni. Angoli: 9-9. Recupero: 2′, 10’+2’30”