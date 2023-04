Ligue 1 2022/2023, il Lens sale al secondo posto: 3-0 sul Monaco

Grandissima prestazione del Lens in questo sabato di Ligue 1: allo Stade Bollaert-Deleilis, i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0 sul Monaco e hanno conquistato la quinta vittoria negli ultimi sei incontri disputati. Partita interprtata benissimo dagli uomini allenati da mister Franck Haise, che hanno dominato sin dai primi minuti: al 16′, Luis Openda aveva già messo a segno una doppietta e aveva portato i suoi sul 2-0, mettendo la partita del tutto in discesa e facendo da preludio al gol del definitivo 3-0, giunto al 56′ grazie a Adrien Thomasson. Il Lens sale al secondo posto in classifica con 66 punti (19 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte), superando di 2 il Marsiglia e a -9 dalla capolista Paris Saint-Germain. Per quel che concerne il Monaco, invece, il team del Principato resta quarto a quota 61 (18 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte), a -3 dal Marsiglia e dalla zona Champions League.

Nell’altro incontro di giornata, invece, 1-1 è il risultato maturato tra Auxerre e Lille: gli ospiti sono passati in vantaggio al 36′ con Jonathan David, con gli ospiti che li hanno raggiunti al 62′ con Mbaye Niang, vecchia conoscenza anche del campionato di Serie A. L’Auxerre, grazie a questo punto, sale al quattordicesimo posto della graduatoria con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte), allungando a +4 sulla zona retrocessione (in particolare sullo Strasburgo). Il Lille, invece, è quinto con 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte).