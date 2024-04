Pagelle Salernitana-Sassuolo 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno aria pesante e contestazione per i padroni di casa ormai prossimi alla retrocessione, i ragazzi di Colantuono partono comunque bene e si fanno pericolosi in un paio di occasioni. Nella seconda metà del primo tempo però i neroverdi prendono la partita in mano e arrivano in porta con troppa facilità: prima il gol annullato a Pinamonti per fuorigioco, poi le reti valide di Laurientè e di Bajrami mettono la partita in discesa prima dell’intervallo. Ad inizio ripresa Pierozzi si guadagna un calcio di rigore e Candreva dal dischetto fa 1-2, la Salernitana ci prova in maniera disordinata e nei minuti di recupero trova il gol del pareggio di Maggiore: doccia freddissima per i ragazzi di Ballardini, 2-2. Un punto che serve a poco ad entrambi, ma serve soprattutto per le altre squadre in lotta.

LE PAGELLE E I VOTI DI SALERNITANA-SASSUOLO

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil 5.5; Pierozzi 5.5 (41′ st Simy sv), Manolas 5 (32′ st Boateng 5.5), Pirola 4, Bradaric 5; Tchaouna 5.5 (32′ st Vignato 6), Coulibaly 5, Maggiore 6, Gomis 4 (1′ st Zanoli 6); Candreva 6.5; Ikwuemesi 5.5 (19′ st Weissman 6). In panchina: Fiorillo, Allocca, Pellegrino, Sambia, Pasalidis, Gyomber, Martegani, Legowski, Sfait. Allenatore: Colantuono 6.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 6, Erlic 6 (24′ st Kumbulla 5.5), Ferrari 6, Doig 6; Boloca 6, Bajrami 6.5 (28′ st M. Henrique sv); Defrel 6 (47′ st Viti sv), Thorstvedt 6 (28′ st Racic sv), Laurienté 7; Pinamonti 6.5. In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Obiang, Lipani, Tressoldi, Volpato, Castillejo, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Ballardini 6

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5

RETI: 36′ pt Laurienté, 44′ pt Bajrami, 6′ st Candreva su rig, 46′ st Maggiore

NOTE: Spettatori 14.036 con una ventina di tifosi ospiti.

Ammoniti: Pierozzi, Maggiore, Laurienté, Pirola, Zanoli, Vignato.