Atletica: record italiano per Nadia Battocletti a Parigi

Nadia Battocletti è record italiano nella 10 km a Parigi. L’azzurra fa segnare un super 31:19 e migliora il suo best di 31:36 dello scorso 10 settembre, fatto registrare a Pescara. Ottimi segnali dell’atleta delle Fiamme Azzurre in vista degli Europei di Roma a giugno e delle Olimpiadi di Parigi, a luglio e agosto. Successo per l’etiope Likina Amebaw in 29:56, davanti alle keniane Loice Chemnung (29:57) e Mirriam Chebet (30:41). Nei 5km, quinta Ludovica Cavalli in 15:18 con il primato personale su strada per la genovese dell’Aeronautica, finalista mondiale dei 1500 metri, e settima Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), argento europeo U23 dei 10.000, che si migliora in 15:43. Vince la keniana Caroline Nyaga con 14:40. Tra gli uomini nei 10 km ottavo Pietro Riva (Fiamme Oro, 28:28) e quindicesimo Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto, 29:06), si impone l’etiope Jemal Yimer con 27:43.