Pagelle Salernitana-Napoli 0-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Salernitana-Napoli, match valevole per l’undicesima giornata del campi0nato di Serie A 2023/2024. Partita molto aperta con entrambe le squadre che pensano ad attaccare più che a difendere e quindi nascono azioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti passano in vantaggio grazie a Giacomo Raspadori che concretizza alla grande l’assist di Lobotka in un’azione che era nata anche da una posizione irregolare di Olivera (ma il Var è tagliato fuori visto che la Salernitana riconquista la sfera). La Salernitana crea le sue occasioni, ma il Napoli ha almeno tre grandi chances per lo 0-2. Un palo di Politano, un paio di parate di Ochoa e un po’ di imprecisione non consentono ai ragazzi di Garcia di chiudere i giochi. Ci pensa Elmas, quasi nel finale, con un destro a giro, a chiudere i conti. Tre punti fondamentali per il Napoli, la Salernitana rimane in fondo alla classifica.

LE PAGELLE DI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa 6.5; Mazzocchi 6 (36’st Botheim sv), Fazio 5.5 (24’st Daniliuc 6), Pirola 6, Bradaric 5.5; Legowski 5 (24’st Bohinen 5.5), Coulibaly 5; Tchaouna 6, Candreva 6 (32’st Kastanos 6), Dia 5.5, Ikwuemesi 5 (24’st Stewart 5.5). In panchina: Costil, Fiorillo, Lovato, Bronn, Sambia, Maggiore, Martegani. Allenatore: Inzaghi 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Ostigard 6.5, Rrahmani 6, Oliveira 6.5; Zielinski 6.5 (41’st Cajuste sv), Lobotka 7, Anguissa 6; Politano 6.5 (32’st Lindstrom 6), Raspadori 7 (23’st Simeone 6), Kvaratskhelia 6.5 (24’st Elmas 7). In panchina: Gollini, Contini, Mario Rui, Jesus, Zanoli, D’Avino, Demme, Zerbin, Gaetano. Allenatore: Garcia 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 13’pt Raspadori, 37’st Elmas.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Mazzocchi, Di Lorenzo.

Angoli: 8-9.

Recupero: 0′, 5′.