Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, uno splendido Dimitrov si regala la finale: sconfitto Tsitsipas al tie-break decisivo

Grigor Dimitrov continua ad incantare Parigi-Bercy e nell’ultimo Masters 1000 della stagione conquista l’accesso in finale. Dopo l’ennesima maratona di questa settimana tennistica nella capitale francese, il bulgaro sconfigge 6-3 6-7(1) 7-6(3) Stefanos Tsitsipas in più di due ore e mezza di gioco. Un’altra prestazione di alto livello per lui, condita da ben 38 vincenti e soli 22 errori non forzati. Bravo anche a reagire dopo essere stato trascinato al terzo set senza aver mai concesso fino a quel momento una palla break al suo avversario.

Un successo importante, perché Grigor aveva fino a questa mattina un record in carriera ben poco edificante di 1-8 nelle semifinali dei 1000. E perché a 32 anni domani avrà la possibilità di giocarsi il suo secondo atto conclusivo in un torneo di questa importanza. Sono infatti trascorsi più di sei anni dall’unico successo arrivato nell’agosto del 2017 a Cincinnati.

LA PARTITA – Inizio molto complicato per Tsitsipas, che in un amen si ritrova sotto 3-0. Dimitrov è solidissimo nei propri turni di battuta, mentre l’ellenico fatica tanto e rischia anche di subire il secondo break del parziale. Riesce a salvarsi, Stefanos, ma non è mai pericoloso in risposta e cede il set per 6-3 senza mai riuscire ad arrivare neanche a 30 nei games di servizio dell’avversario.

Il secondo set vede un Dimitrov sempre molto concentrato e sul pezzo, ma anche Tsitsipas con il passare dei minuti riesce ad alzare il livello e la sensazione è che il match potrebbe cambiare direzione da un momento all’altro. In realtà le uniche ghiotte occasioni della frazione ce le ha Dimitrov, che sul 4-4 ha due palle break per andare a servire per il match. Il tennista di Atene con coraggio e anche un po’ di fortuna (un nastro che gli sposta la pallina per chiudere con un facile dritto in occasione del secondo bp) però le annulla entrambe. Si arriva al tie-break con Dimitrov che di fatto non ha mai concesso occasioni al greco sul suo servizio. Ma si sa, a volte non basta per vincere. E infatti il livello di Grigor scende nel momento clou e Tsitsipas domina il tie-break per sette punti a uno, portando così il match al terzo.

Dimitrov prova a reagire, ma già nel terzo game della frazione incontra i primi problemi. Si trova a fronteggiare le prime palle break della sfida: sono addirittura quattro, ma il bulgaro giocando molto bene riesce a cancellarle tutte. Da questo momento Dimitrov perde solamente due punti al servizio, Tsitsipas addirittura uno fino a quello che non può essere il giusto epilogo del match: un altro tie-break. Qui lo sviluppo è opposto a quanto accaduto nel secondo set. Questa volta è il greco a perdere subito due servizi e andare sotto pesantamente. Dimitrov vola sul 5-0, si conquista quattro match point e chiude alla seconda occasione utile, volando così in finale.