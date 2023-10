Pagelle Salernitana-Cagliari 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Salernitana-Cagliari 2-2, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Un punto per Ranieri e l’esordiente Inzaghi dopo una partita che si è accesa nel finale.

Il primo a provarci è il solito Luvumbo, che al 17′ tenta un rasoterra che non impensierisce più di tanto Costil. Dieci minuti più tardi all’attaccante sardo viene annullata la rete dell’1-0 per un fuorigioco sul suo scatto in profondità. Il Var conferma, ma il segnale d’allarme non scuote più di tanto la Salernitana. Al 37′ ci prova Prati con un bel destro dal vertice dell’area sul quale Costil è attento. L’unica occasione del primo tempo granata è frutto dell’inventiva e delle accelerazioni di Boulaye Dia che sfugge via a Dossena ma non riesce a trovare la porta da posizione impossibile, portandosi anche la palla fuori. Negli ultimi quindici minuti succede di tutto. Prima la rete di Luvumbo, innescato da Jankto. Poi il pareggio di Dia su invito di Ikwuemesi. Poi il 2-1 a firma Viola sulla grande giocata di Shomurodov all’88’. Ma nel recupero un tocco di mano dello stesso Viola porta al calcio di rigore trasformato da Dia.

Salernitana (4-2-3-1): Costil 6; Mazzocchi 5.5, Gyomber 6, Fazio 6 (83′ Ikwuemesi sv), Bradaric 6; Coulibaly 6 (76′ Legowski 6), Maggiore 6; Kastanos 5.5 (55′ Martegani 5), Candreva 5 (76′ Tchaouna sv), Cabral 5.5 (56′ Stewart 6); Dia 7.5.

In panchina: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Sambia, Lovato, Pirola, Bohinen.

Allenatore: F. Inzaghi 6.

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Goldaniga 6, Dossena 5 (74′ Obert 6), Augello 6; Zappa 6 (46′ Nandez 6), Deiola 6, Prati 6, Makoumbou 6, Mancosu 5.5 (46′ Viola 6); Oristanio 5.5 (64′ Jankto 6.5), Luvumbo 7 (84′ Shomurodov 7).

In panchina: Radunović, Iliev, Lapadula, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Azzi, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.

RETI: 79′ Luvumbo, 86′ Dia, 88′ Viola, 95′ rig. Dia.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kastanos, Prati, Martegani, Zappa, Deiola, Makoumbou. Angoli: 8-5. Recupero: 1′ pt, 5′ st.