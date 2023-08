Il Napoli a punteggio pieno, Sassuolo ko (in 10). E il Genoa tiene la Lazio a zero

Il Napoli va, la Lazio no e i destini delle due squadre si incroceranno sabato prossimo in occasione del confronto diretto. La formazione di Rudi Garcia vola a punteggio pieno grazie al successo sul Sassuolo (2-0), quella di Sarri invece resta a zero punti dopo il ko interno col Genoa (0-1). Pronti, via e subito un palo e un episodio da moviola al ‘Maradona’. La sfortuna guarda ancora a Raspadori, che dopo il gol annullato di Frosinone oggi colpisce un legno dopo un minuto. Al 4′ un contrasto in area tra Osimhen e Ruan scatena le proteste del ‘Maradona’ ma l’arbitro fa cenno di proseguire probabilmente anche per una posizione di fuorigioco (millimetrica). La rete dell’1-0 slitta al 15′. Un contatto tra Boloca e Politano spinge l’arbitro al monitor e stavolta il penalty viene assegnato. Dagli undici metri va Osimhen che non sbaglia e firma il terzo gol del suo campionato. Il Napoli gioca, ma il Sassuolo le dà anche una mano. Al 51′ Maxime Lopez si fa espellere per proteste e a quel punto per la squadra di Rudi Garcia è tutto in discesa. Al 59′ un tocco di mano di Toljan in area porta dal dischetto Raspadori che dagli undici metri calcia alto. Non si interrompe la maledizione dell’ex di turno, ma si spezza quella di Khvicha Kvaratskhelia che non segnava o forniva un assist da marzo. Al 64′ un suo assist manda in rete Di Lorenzo che realizza il 2-0. Il Sassuolo è la squadra contro cui il georgiano è stato coinvolto in più reti in Serie A (cinque: due gol e tre assist).

Il Genoa vince la prima partita dopo il ritorno in Serie A battendo di misura 0-1 la Lazio. Ai rossoblu basta il gol di Retegui dopo appena un quarto d’ora, ai biancocelesti invece non basta un monologo nel secondo tempo per evitare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Lecce. Dopo dieci minuti ecco il primo squillo, Vasquez crossa da posizione defilata e colpisce il palo a Provedel battuto. Ma il gol è solo rinviato. Al 16′ Frendrup calcia in porta, respinge Provedel, sulla ribattuta Retegui di testa segna lo 0-1. La squadra di Sarri si affida alle invenzioni dei suoi singoli, ma il muro rossoblù resiste. La Lazio è ancora più arrembante nella ripresa e centra la traversa con Immobile. Tranne una bella occasione di Ekuban, nel secondo tempo, è la Lazio a fare la partita. Il tecnico biancoceleste aumenta il peso dell’attacco con Castellanos, ma il risultato non cambia più. Fischi per Immobile e compagni. Festa nel settore ospiti dopo la brutta sconfitta all’esordio con la Fiorentina.