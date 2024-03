Pagelle Monza-Roma 1-4: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, il tabellino e i voti di Monza-Roma 1-4, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. Sesta vittoria su sette per De Rossi in campionato, con i giallorossi che salgono a quota 47 punti in classifica. Il Monza resta a quota 36 e dice addio probabilmente ad ogni ambizione europea in questa stagione.

HIGHLIGHTS

Nei primi minuti Palladino e De Rossi devono spendere una sostituzione obbligata a testa. Fuori Gagliardini e dentro Valentin Carboni in casa biancorossa. Out Kristensen, sostituito da Celik, per i giallorossi. Nel primo tempo il Monza colpisce un palo con Djuric al 15′ e sfiora la rete con un diagonale di Birindelli al 34′. La Roma segna con Cristante al 18′, ma il Var annulla per fuorigioco di Dybala. Tutto regolare invece al 38′ e al 42′. A sbloccare il risultato è Lorenzo Pellegrini: dribbling su Birindelli e tiro preciso col mancino. Poi Lukaku sfrutta un assist di Dybala per realizzare la sua decima rete stagionale in Serie A. Nella ripresa Palladino toglie Colpani e inserisce Kyriakopoulos. Il Monza ha più pressione, ma la Roma trova il tris con una punizione perfetta di Paulo Dybala dalla lunga distanza. Dopo un rigore a segno di Paredes per il poker giallorosso, l’unica consolazione del Monza è un siluro dalla distanza di Andrea Carboni, che vale l’1-4. Ma la sostanza non cambia. Tre punti preziosi per De Rossi. L’amico Palladino resta a secco.

LE PAGELLE

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 5.5, Birindelli 5, Caldirola 6 (40’st Donati sv), Marì 5.5, A. Carboni 6.5; Bondo 5, Gagliardini sv (22’pt V. Carboni 6); Colpani 6 (1’st Kyriakopoulos 5.5), Pessina 5, Mota 5 (21’st Maldini 6); Djuric 5.5 (40’st Akpa Akpro sv).

In panchina: Sorrentino, Gori, Bettella, Pedro Pereira, Machin, Zerbin, Popovic, Ciurria, Colombo.

Allenatore: Palladino 5.

ROMA (4-3-3): Svilar 6, Kristensen 6 (27’pt Celik 6.5), Mancini 6.5 (32’st Huijsen 6), Ndicka 7, Angeliño 5.5 (14’st Smalling 6); Cristante 6, Paredes 7, Pellegrini 7 (14’st Bove 6); Dybala 7.5 (32’st Baldanzi 6), Lukaku 7, El Shaarawy 5.5.

In panchina: Rui Patricio, Boer, Llorente, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Renato Sanches, Aouar.

Allenatore: De Rossi 7.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 5.5.

RETI: 38’pt Pellegrini, 42’pt Lukaku, 18’st Dybala, 37’st Paredes rig, 42’st A. Carboni.

NOTE: Serata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia.

Ammoniti: Kristensen, Angelino, Svilar, Bondo, Cristante. Angoli: 6-3. Recupero: 6’, 4’.