Pagelle Monza-Lazio 0-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Lazio, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’U-Power Stadium grande partenza degli ospiti che sbloccano la partita grazie alla rete di Pedro che approfitta di una dormita collettiva della difesa del Monza e sigla lo 0-1. I padroni di casa reagiscono e meriterebbero il pareggio: Sensi colpisce un palo, Provedel compie un autentico miracolo su Petagna e Rovella sbaglia il tiro dal limite dell’area. Nella ripresa una magia di Milinkovic-Savic di fatto chiude la partita. Il Monza ci prova, ma non riesce a segnare: la Lazio è sempre più seconda in classifica.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Donati 5.5, Pablo Marí 5, Marlon 5.5 (14′ st Antov 5.5); Ciurria 6, Machin 5 (35′ st Barberis sv), Rovella 6 (14′ st Colpani 6), Carlos Augusto 5.5; Sensi 6, Caprari 5 (26′ st Gytkjaer 5); Petagna 5.5 (14′ st Mota 6). In panchina: Cragno, Sorrentino, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato.

Allenatore: Palladino 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6 (38′ Pellegrini sv), Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 7.5, Cataldi 6.5 (26′ st Vecino 6), Luis Alberto 6.5 (26′ st Basic 6); Pedro 7, Felipe Anderson 6 (20′ st Immobile 6), Zaccagni 6.5. In panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. Allenatore: Sarri 6.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 13′ pt Pedro, 11′ st Milinkovic-Savic

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ciurria, Caprari, Marlon, Donati, Zaccagni, Sensi, Felipe Anderson.

Angoli: 8-3.

Recupero: 0′ pt; 4′ st.